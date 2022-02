Niccolò Centioni ritorna a recitare grazie a Claudio Amendola | ecco dove

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Se pensate che Bart Simpson ce l’abbiamo solo gli americani, vi sbagliate! Qui in Italia il nostro Bart è statonella fiction “I Cesaroni“. Il ragazzo interpretava Rudy, il simpatico e pestifero figlio dinella fiction di Canale 5 particolarmente longeva: andò in onda per ben 6 stagioni dal 2006 al 2014. Che fine aveva fatto? Da tempo l’attore romano era sparito dal mondo della recitazione. Un anno fa era apparso da Barbara D’Urso annunciando che si sarebbe dedicato alla carriera di doppiatore. Aveva raccontato di aver passato un lungo periodo a Londra lavorando come lavapiatti per imparare l’inglese e per guadagnare. Ebbene sì, l’attore, nonostante abbia recitato fin da piccolissimo, aveva sperperato la sua fortuna. Infatti ...