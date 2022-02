Napoli, le ultime sulle condizioni d Lozano: previsto un lungo stop (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non c’è pace per Hirving Lozano. In casa Napoli c’è grande apprensione per le condizioni fisiche di “Chucky”, che nella gara contro Panama ha rimediato un nuovo infortunio con il suo Messico. Hirving Lozano Lozano, portato fuori dal campo in barella, ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra che lo terrà lontano dal rettangolo verde per un po’ di tempo: lo stop, secondo quanto riportato da Il Mattino, è di almeno 30-40 giorni e potrebbe allungarsi in caso di operazione chirurgica. Prima l’infortunio al collo sempre in nazionale, poi lo scontro duro con il Leicester, la positività al Covid e adesso un nuovo stop per Hirving Lozano, tormentato dalla sfortuna in questa stagione. Al suo rientro in Italia sarà sottoposto a nuovi accertamenti ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non c’è pace per Hirving. In casac’è grande apprensione per lefisiche di “Chucky”, che nella gara contro Panama ha rimediato un nuovo infortunio con il suo Messico. Hirving, portato fuori dal campo in barella, ha rimediato una lussazione alla spalla sinistra che lo terrà lontano dal rettangolo verde per un po’ di tempo: lo, secondo quanto riportato da Il Mattino, è di almeno 30-40 giorni e potrebbe allungarsi in caso di operazione chirurgica. Prima l’infortunio al collo sempre in nazionale, poi lo scontro duro con il Leicester, la positività al Covid e adesso un nuovoper Hirving, tormentato dalla sfortuna in questa stagione. Al suo rientro in Italia sarà sottoposto a nuovi accertamenti ...

