In Italia un giovane Lgbtq su dieci vittima di pratiche correttive dell'orientamento sessuale (Di venerdì 4 febbraio 2022) In Francia le hanno rese illegali pochi giorni fa. In Canada il reato è stato introdotto a fine 2021. Se alcuni Stati corrono ai ripari, le cosiddette 'terapie di conversione', usate per tentare il riorientamento sessuale attraverso pratiche che vanno dalla somministrazione di farmaci alla psicoterapia arrivando fino all'elettroshock, sono però ancora accettate in almeno 68 Paesi del mondo, secondo le Nazioni Unite. E alcune versioni di queste pratiche vengono tuttora eseguite in tutte le nazioni?. Ma evidentemente non basta nemmeno l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per far sì che si smetta di cercare di trattare l'omosessualità o qualsiasi 'devianza' dall'essere etero come una malattia. vittima un adolescente su 10 In Italia le terapie di conversione non sono illegali

