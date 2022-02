“Ha provato a uscire dalla Casa”. Caos GF Vip: tenta di aprire le porte, bloccato. “Ma me ne vado” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vista l’attesissima terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, buona parte dei telespettatori erano comprensibilmente impegnati a godersi le esibizioni dei big in gara, le gag tra Amadeus e Drusilla Foer e non hanno assistito a uno sfogo degno di nota avvenuto al GF Vip 6. Alessandro Basciano ha provato a uscire dalla porta rossa. Dopo una lite furibonda, l’ennesima, con Sophie Codegoni, durante cui le ha anche annunciato che dal giorno dopo avrebbe corteggiato Delia Duran con tanto di “e vedrai come ti farò stare”, non solo perché dopo ha pure spifferato alla (ex?) moglie artistica di Alex Belli cos’ha fatto con la 20enne sotto le coperte, Alessandro Basciano è esploso e ha iniziato a cercare una via di fuga dal GF Vip 6. Niente, le porte erano chiuse. Una nottata di lacrime, pathos e ira. ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Vista l’attesissima terza serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo, buona parte dei telespettatori erano comprensibilmente impegnati a godersi le esibizioni dei big in gara, le gag tra Amadeus e Drusilla Foer e non hanno assistito a uno sfogo degno di nota avvenuto al GF Vip 6. Alessandro Basciano haporta rossa. Dopo una lite furibonda, l’ennesima, con Sophie Codegoni, durante cui le ha anche annunciato che dal giorno dopo avrebbe corteggiato Delia Duran con tanto di “e vedrai come ti farò stare”, non solo perché dopo ha pure spifferato alla (ex?) moglie artistica di Alex Belli cos’ha fatto con la 20enne sotto le coperte, Alessandro Basciano è esploso e ha iniziato a cercare una via di fuga dal GF Vip 6. Niente, leerano chiuse. Una nottata di lacrime, pathos e ira. ...

