Detenzione ai fini di spaccio | sei arresti e 5mila dosi sequestrate

Roma – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell'attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, ieri mattina, a seguito di una complessa attività info investigativa, gli uomini del VI Distretto Casilino, hanno arrestato 6 persone, tutti cittadini romani di età compresa tra i 20 e i 47 anni, sorpresi all'interno di un appartamento mentre erano intenti alla preparazione e confezionamento di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da destinare al mercato per la vendita di stupefacenti. Nei giorni scorsi, gli agenti sono venuti a conoscenza del fatto che nel noto quartiere di Tor Bella Monaca, in via Paolo Ferdinando Quaglia vi era, in particolar ...

Ultime Notizie dalla rete : Detenzione fini Spaccio in centro ad Adria: arrestato Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Rovigo, ha tratto in arresto un ragazzo italiano 35enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad Adria, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, un equipaggio della Squadra Mobile rodigina ha ...

Roma, colti in flagrante mentre preparavano 5.000 dosi di cocaina: arrestati 6 pregiudicati Si tratta di cittadini romani di età compresa tra i 20 e i 47 anni, responsabili in concorso tra di loro del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state sequestrate ...

Lotta allo spaccio, denunciato un ragazzo di 23 anni per detenzione ai fini di spaccio TgPadova Carabinieri intervengono per sedare lite familiare ma scoprono 227 dosi di marijuana Nella serata di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile e della stazione capoluogo della Compagnia di Barletta hanno tratto in arresto un sedicenne per detenzione ai fini di spaccio. I militari ...

Droga:in auto con 30 grammi di cocaina, arrestato dai Cc Un ventiseienne incensurato è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze ...

