Cadmio oltre ai limiti | richiamato un lotto di ravioli al pesce prodotto dall' azienda Sublimis Srl di Sanremo a marchio Metro Chef

(Di venerdì 4 febbraio 2022)la catena di distribuzione all'ingrosso raccomanda a scopo precauzionale, di non consumare i prodotti con i numeri disegnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto.

Advertising

TeoloMassimo : RT @greenMe_it: Cozze con presenza di cadmio oltre i limiti ritirate dagli scaffali - Reemul64 : RT @greenMe_it: Cozze con presenza di cadmio oltre i limiti ritirate dagli scaffali - greenMe_it : Cozze con presenza di cadmio oltre i limiti ritirate dagli scaffali - zazoomblog : Cadmio oltre i limiti: prodotto ritirato da tutti i market - #Cadmio #oltre #limiti: #prodotto - FattoAlimentare : ??#Cadmio oltre ai limiti: richiamate #cozze congelate e ravioli al pesce -

Ultime Notizie dalla rete : Cadmio oltre

'Presenza dii limiti di legge'. Questa la motivazione che ha fatto scattare il richiamo dal commercio del lotto 200497 di ' cozze cilene sgusciate cotte e congelate' importate in Italia da Panapesca. ......della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di cozze cilene sgusciate cotte e congelate della Soc Pesquera Landes Sociedad Anonima per la "presenza dii ...Questa volta ad essere ritirato dal mercato è un lotto di cozze congelate provenienti dal Cile e importate da Panapesca Spa, nelle quali è stata rilevata la presenza di cadmio oltre i limiti previsti ...«Presenza di cadmio oltre i limiti di legge». Questa la motivazione che ha fatto scattare il richiamo dal commercio del lotto 200497 di «cozze cilene sgusciate cotte e congelate» importate in Italia ...