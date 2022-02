Atp Rotterdam 2022: programma, date, orari e copertura tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp 500 di Rotterdam 2022, evento in programma da lunedì 7 a domenica 13 febbraio. Il greco Stefanos Tsitsipas è il favorito del seeding, seguito da Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime. Assente Jannik Sinner, positivo al Covid-19, mentre si è cancellato all’ultimo anche il finalista degli Australian Open 2022 Daniil Medvedev. L’unico tennista azzurro ai nastri di partenza sarà Lorenzo Musetti, reduce dai quarti di finale a Pune. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il, le, glie latv dell’Atp 500 di, evento inda lunedì 7 a domenica 13 febbraio. Il greco Stefanos Tsitsipas è il favorito del seeding, seguito da Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime. Assente Jannik Sinner, positivo al Covid-19, mentre si è cancellato all’ultimo anche il finalista degli Australian OpenDaniil Medvedev. L’unico tennista azzurro ai nastri di partenza sarà Lorenzo Musetti, reduce dai quarti di finale a Pune. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). ...

