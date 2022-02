Alberto Matano pazzo di gioia: complimenti da tutti i colleghi (Di venerdì 4 febbraio 2022) Alberto Matano ha ricevuto una bellissima notizia: grande gioia per il conduttore di casa Rai, che riceve un mare di complimenti dai colleghi. Grandi notizie per Alberto Matano che ha voluto festeggiare un suo traguardo personale. Infatti il conduttore de La Vita in Diretta ha ricevuto i complimenti da tutti i suoi colleghi: è successo subito dopo la trasmissione. I festeggiamenti del conduttore Rai dopo il programma (Via Screenshot)La stagione televisiva è appena iniziata eppure sono già tanti i programmi che stanno stupendo. Infatti dopo la conferma del successo dei vari reality e varietà, è tempo di elogiare anche i grandi ascolti di un talk show. Stiamo parlando de ‘La Vita in Diretta‘ di ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha ricevuto una bellissima notizia: grandeper il conduttore di casa Rai, che riceve un mare didai. Grandi notizie perche ha voluto festeggiare un suo traguardo personale. Infatti il conduttore de La Vita in Diretta ha ricevuto idai suoi: è successo subito dopo la trasmissione. I festeggiamenti del conduttore Rai dopo il programma (Via Screenshot)La stagione televisiva è appena iniziata eppure sono già tanti i programmi che stanno stupendo. Infatti dopo la conferma del successo dei vari reality e varietà, è tempo di elogiare anche i grandi ascolti di un talk show. Stiamo parlando de ‘La Vita in Diretta‘ di ...

Advertising

Tartaruga9731 : @GalantoMassimo Serena Bortone e Alberto Matano: autoreferenzialita', egocentrismo, vanità. - DursoAVita1 : Alberto matano, serena Bortone, Eleonora Daniele STANNO PERCULANDO #Mediaset se fossi stato in #Mediaset io sarei a… - LSantillo_96 : ma quand'è che alberto matano verrà confinato di nuovo al tg1? - LSantillo_96 : per me alberto matano un grandissimo cafone con simona izzo, se proprio volete saperlo - gianlu_79 : RT @bubinoblog: 'La Vita in Diretta non raggiungeva questi ascolti da 10 anni', così il direttore di Rai1 Stefano Coletta in collegamento c… -