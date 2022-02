Sanremo 2022 | seconda serata | le pagelle di Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) AMADEUS 4 Amadeus ha un gusto medio, che in quanto medio, sposa appieno il gusto dell’italiano medio. Direi che è talmente ovvio da risultare lapalissiano. I risultati Tv, infatti, lo premiano, un’impennata di quasi un milione di spettatori rispetto l’anno scorso. Figuriamoci quindi se Amadeus abbia anche solo pensato per un secondo di cambiare la trita formula che lo vuole lì a fare il finto tonto, dando vita a gag improbabili e inutili, se non per accontentare gli sponsor, infilando una dietro l’altra tutte le gaffe possibili e immaginabili, se nella primaha trattato Ornella Muti come una partner di attori incredibili perfetta, vedi tu quanto si debba ancora lavorare sul patriarcato, e ha sbolognato Battiato sbagliando data di morte e omaggiandolo per ben trenta secondi, trenta, circa un ventesimo del tempo speso per parlare di come Raoul Bova andrà a ...