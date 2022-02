Sanremo 2022. Ovviamente Zalone, ma anche il FantaSanremo e la nave inutile: il Top&Flop della seconda serata (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non neghiamolo. Questa serata del Festival di Sanremo ha un nome e un cognome: Checco Zalone. L’esordio della rassegna guidata da Amadeus ha lasciato tanti spunti di cui parlare. La seconda serata, forse, un po’ meno. Performance artistiche nella norma. Non abbiamo prove indimenticabili ma nemmeno flop disastrosi. La sensazione, almeno al momento, è che canzoni candidate per il podio fossero tutte nella prima serata. Unica, fondamentale, eccezione per O forse sei tu di Elisa che vince anche la classifica della sala stampa. In compenso è bastato Zalone per mandare in tilt i social. Ci scusino quindi i lettori se in questa modesta classifica il comico pugliese tornerà due volte. Top – Il coro dei virologi ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non neghiamolo. Questadel Festival diha un nome e un cognome: Checco. L’esordiorassegna guidata da Amadeus ha lasciato tanti spunti di cui parlare. La, forse, un po’ meno. Performance artistiche nella norma. Non abbiamo prove indimenticabili ma nemmeno flop disastrosi. La sensazione, almeno al momento, è che canzoni candidate per il podio fossero tutte nella prima. Unica, fondamentale, eccezione per O forse sei tu di Elisa che vincela classificasala stampa. In compenso è bastatoper mandare in tilt i social. Ci scusino quindi i lettori se in questa modesta classifica il comico pugliese tornerà due volte. Top – Il coro dei virologi ...

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - MikaItalianFans : RT @umitalia: Il mix perfetto: @mikasounds insieme a @LauraPausini in 'I Have A Dream' degli intramontabili #AbbA! Non vediamo l'ora di ved… - ErikaTitocci : RT @VanityFairIt: Per questo suo ritorno in gara al Festival, l'artista di Ogni volta è così ha voluto Francesca Michielin come sua direttr… -