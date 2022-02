Sanremo 2022, Al Bano: “Grazie a Checco Zalone anche io al Festival con Morandi e Ranieri…” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Checco Zalone mi ha scritto, anticipandomi che mi avrebbe fatto un omaggio durante il Festival. Grazie a lui, anche io sono stato in qualche modo presente in questa edizione con Morandi e Ranieri…”. Al Bano, raggiunto dalla AdnKronos a Budapest dove si trova perché chiamato a esibirsi in una festa privata, è al tempo stesso soddisfatto e incuriosito, dal momento che ancora non ha potuto vedere le prime due serate di Sanremo 2022 e soprattutto l’intervento di ieri sera di Checco Zalone che ha parodiato il personaggio di un suo presunto cugino virologo a Cellino San Marco, stessa voce e stesso cappello in testa. “Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “mi ha scritto, anticipandomi che mi avrebbe fatto un omaggio durante ila lui,io sono stato in qualche modo presente in questa edizione con”. Al, raggiunto dalla AdnKronos a Budapest dove si trova perché chiamato a esibirsi in una festa privata, è al tempo stesso soddisfatto e incuriosito, dal momento che ancora non ha potuto vedere le prime due serate die soprattutto l’intervento di ieri sera diche ha parodiato il personaggio di un suo presunto cugino virologo a Cellino San Marco, stessa voce e stesso cappello in testa. “Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà ...

