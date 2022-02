Pillola anti covid Pfizer domani in Italia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva domani in Italia la Pillola anti covid Pfizer Paxlovid*. L’antivirale, capace di abbattere il rischio di ricovero in ospedale, sarà disponibile nei prossimi giorni “con un anticipo di quasi un mese rispetto a quelle che erano state le previsioni iniziali”, fa sapere Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno su Sky TG24. “E’ un inibitore della proteasi – ricorda che ha un’efficacia dell’89% se somministrato entro i primi tre, massimo cinque giorni nella progressione della malattia grave”. Dal canto suo la struttura commissariale per l’emergenza covid guidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo informa che ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – ArrivainlaPaxlovid*. L’virale, capace di abbattere il rischio di ricovero in ospedale, sarà disponibile nei prossimi giorni “con uncipo di quasi un mese rispetto a quelle che erano state le previsioni iniziali”, fa sapere Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ospite di Buongiorno su Sky TG24. “E’ un inibitore della proteasi – ricorda che ha un’efficacia dell’89% se somministrato entro i primi tre, massimo cinque giorni nella progressione della malattia grave”. Dal canto suo la struttura commissariale per l’emergenzaguidata dal Generale Francesco Paolo Figliuolo informa che ...

