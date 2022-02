Olimpiadi invernali Pechino 2022 | curling doppio misto | l’Italia debutta con una vittoria | 8-4 agli Stati Uniti

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nel match valido per il torneo deldialleesordisce con una. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno infatti sconfitto per 8-4 gli, bagnando nel migliore dei modi il debutto tricolore ai Giochi.tutt’altro che agevole per, brava a conquistarsi un vantaggio significativo all’inizio e, dopo qualche incidente di percorso, a spuntarla nell’ultimo end. Neppure il tempo di godersi lache alle ore 07.05 c’è già una nuova sfida, contro la Svizzera, che potrebbe risultare decisiva ai fini del torneo. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELIL ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia - Svizzera, match valido per il torneo di curling doppio misto alledi Pechino 2022. La coppia azzurra prosegue la propria avventura ai Giochi dopo aver esordito contro gli USA. Amos Mosaner e Stefania Constantini, qualificatisi all'appuntamento ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di prove per quanto riguarda lo slittino, in vista della gara di singolo maschile dei Giochi Olimpicidi Pechino 2022 . Presso il National Sliding Centre di Yanqing si torna in azione, per preparare l'attesissima gara che scatterà sabato 5 febbraio alle ore 12.10 italiane con la prima manche.Si torna subito in campo poche ore dopo la sfida contro gli Stati Uniti per la seconda delle due sfide che danno il via al percorso della coppia azzurra ai Giochi olimpici invernali. Appuntamento alle ...La diretta testuale di Italia-Svizzera, seconda sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Dopo la sfida contro gli Stati Uniti che ha dato il via al torneo, gli ...