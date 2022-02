Muore per Covid prete no vax: 'Nei vaccini cellule di feti abortiti' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non ce l'ha fatta il sacerdote no vax che è morto all'età di 51 anni a causa delle complicanze dovute al Covid che aveva contratto il mese scorso. Don Paolo Romeo era sacerdote dell'abbazia di Santo ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non ce l'ha fatta il sacerdote no vax che è morto all'età di 51 anni a causa delle complicanze dovute alche aveva contratto il mese scorso. Don Paolo Romeo era sacerdote dell'abbazia di Santo ...

