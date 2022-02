Mattarella, Aula pronta per giuramento tra saluti e selfie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per la cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I grandi elettori hanno preso posto nei banchi e anche i banchi del governo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutto pronto nell'di Montecitorio per la cerimonia didel presidente della Repubblica Sergio. I grandi elettori hanno preso posto nei banchi e anche i banchi del governo ...

Advertising

Montecitorio : Tutto pronto nell'Aula di Montecitorio per il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella davanti al Parl… - Roberto_Fico : Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al P… - eziomauro : #Mattarella cita medici e operatori sanitari come esempio di impegno e solidarietà, lungo applauso dell’aula - franzrusso : @Tullina Hanno sempre l'impressione che quello che #Mattarella dice sia rivolto ad altri...Appena escono da quell'a… - adelemecca : So bene che Sergio Mattarella è un uomo di grande saggezza, ma sembra che in aula ci sia un timer che fa partire l’… -