Juve | Vlahovic e Zakaria verso il debutto col Verona

(Di giovedì 3 febbraio 2022) C'è ildi Tudor nel mirino della, per riprendere al meglio la stagione dopo la pausa infuocata per via del mercato. Gruppo ancora privo dei sudamericani impegnati in nazionale (e che ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Vlahovic

C'è il Verona di Tudor nel mirino della, per riprendere al meglio la stagione dopo la pausa infuocata per via del mercato. Gruppo ...nel prossimo posticipo dell'Allianz Stadium sia persia ...... le pretendenti La Juventus ha dominato il mercato di gennaio con gli arrivi di Zakaria e... Paulo Dybala ©LaPresseIl prolungamento di Dybala infatti è stato messo in standby con lache ...(Juve Dipendenza) Ascolta la versione audio dell'articolo. Gli acquisti di Zakaria e Vlahovic cambiano i piani di Allegri in vista della sfida di domenica tra Juve e Verona: la situazione. L’acquisto ...La Juventus, rivoluzionata dopo il mercato, cerca punti importanti per inseguire l'obiettivo Champions. La sfida dello Stadium contro il Verona di Tudor è l'occasione giusta per recuperare terreno ...