Gli uomini di Sanremo più "ingioiellati" che mai, da Mahmood a Irama (Di giovedì 3 febbraio 2022) Da semplici accessori a protagonisti degli outfit, anche al maschile. I gioielli per lui brillano sul palco dell'Ariston, indossati dagli ospiti e dai concorrenti più in vista di Sanremo 2022: da Mahmood a Irama, da Michele Bravi fino a Damiano, frontman dei Maneskin, nessuno degli uomini più glamour della kermesse rinuncia a "ingioiellarsi". Sanremo 2022: i voti ai look guarda le foto Leggi anche › Gioielli firmati e senza tempo. I più belli da ...

