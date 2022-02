Gaia a Sanremo 2022 stasera, sostituisce un artista positivo al Covid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Gaia a Sanremo 2022 stasera, la cantante torna al Festival ma non sul palco del Teatro Ariston. Non era prevista Gaia in Riviera. Non si sarebbe dovuta esibire stasera e invece ci sarà. Il motivo è presto detto: sostituisce un artista saltato all’ultimo momento causa Covid. Gaia Gozzi si esibirà così al posto dei Coma Cose, inizialmente attesi sulla nave Costa Toscana per una performance sul suo palco galleggiante. Un cambio dell’ultim’ora reso necessario a causa di motivi di salute. Il duo è risultato infatti positivo al Covid-19 da un tampone di controllo ed è ora costretto in isolamento. Non saranno i Coma Cose ad esibirsi al Festival 2022 in rappresentanza ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022), la cantante torna al Festival ma non sul palco del Teatro Ariston. Non era previstain Riviera. Non si sarebbe dovuta esibiree invece ci sarà. Il motivo è presto detto:unsaltato all’ultimo momento causaGozzi si esibirà così al posto dei Coma Cose, inizialmente attesi sulla nave Costa Toscana per una performance sul suo palco galleggiante. Un cambio dell’ultim’ora reso necessario a causa di motivi di salute. Il duo è risultato infattial-19 da un tampone di controllo ed è ora costretto in isolamento. Non saranno i Coma Cose ad esibirsi al Festivalin rappresentanza ...

unsolefucsia : SONO APPENA USCITA DA SCUOLA E HO VISTO IL MERCH E GAIA STASERA COME OSPITE A SANREMO CHE SUCCEDE - framarin : #Sanremo2022: gli attivisti (gli account con più post) 2-2-22 @Dorian221190 @pizzabeer15 @irinaanatellaa… - GaiaGNews : Stasera Gaia tornerà a Sanremo come ospite, sarà sulla nave con Orietta Berti e Rovazzi. - stiforci : RT @Octavia_Quake: - Ieri podio Elisa, Emma, Rettore DitoNellaPiaga - Oggi Gaia a Sanremo - Venerdì cover Baby one more time Semplicemente… - luciaccese__ : gaia ospite al festival di sanremo la potenza di questa donna voi non siete pronti -