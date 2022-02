Covid, Oms: “Tregua in Ue, può preludere alla fine della pandemia”. Ema: “Un secondo booster? Ad oggi prove insufficienti” (Di giovedì 3 febbraio 2022) La situazione del Covid in Europa è in una sorta di “Tregua” alla quale potrebbe seguire la fine della pandemia. Lo dice il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, aggiungendo: “Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una sorta di Tregua che potrebbe portare ad una pace duratura“. Ma ad alcune condizioni: “Consolidare e preservare l’immunità continuando a vaccinare, anche con terza dose; mantenere alta l’attenzione sui più vulnerabili; promuovere comportamenti di autoprotezione e responsabilità individuale; intensificare la sorveglianza per scoprire nuove varianti tempestivamente”. È la ricetta, secondo l’esperto dell’Organizzazione mondiale della sanità, per arrivare a “un plausibile finale di partita per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) La situazione delin Europa è in una sorta di “quale potrebbe seguire la. Lo dice il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, aggiungendo: “Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una sorta diche potrebbe portare ad una pace duratura“. Ma ad alcune condizioni: “Consolidare e preservare l’immunità continuando a vaccinare, anche con terza dose; mantenere alta l’attenzione sui più vulnerabili; promuovere comportamenti di autoprotezione e responsabilità individuale; intensificare la sorveglianza per scoprire nuove varianti tempestivamente”. È la ricetta,l’esperto dell’Organizzazione mondialesanità, per arrivare a “un plausibile finale di partita per la ...

