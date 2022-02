Clamoroso dalla Francia: Sergio Ramos verso il ritiro? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Notizia clamorosa quella che arriva dal quotidiano francese Le Parisien. Stando alle ultime notizie provenienti dalla Francia infatti Sergio Ramos starebbe pensando al ritiro. Questo a causa dei continui infortuni che stanno condizionando l’avventura parigina dell’ex Real Madrid. Lo spagnolo infatti ha subito negli ultimi mesi due infortuni al soleo dei due polpacci e così ha parlato a riguardo l’ex medico della Nazionale francese, Marcel Ferret: “Sono lesioni molto fastidiose perché la loro evoluzione non può mai essere realmente prevista. Senza entrare nei dettagli anatomici, bisogna considerare che l’invecchiamento del muscolo e i colpi ricevuti da Ramos in carriera dopo 19 stagioni ai massimi livelli hanno indebolito i suoi polpacci”. Per questo motivo non sarebbe da ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Notizia clamorosa quella che arriva dal quotidiano francese Le Parisien. Stando alle ultime notizie provenientiinfattistarebbe pensando al. Questo a causa dei continui infortuni che stanno condizionando l’avventura parigina dell’ex Real Madrid. Lo spagnolo infatti ha subito negli ultimi mesi due infortuni al soleo dei due polpacci e così ha parlato a riguardo l’ex medico della Nazionale francese, Marcel Ferret: “Sono lesioni molto fastidiose perché la loro evoluzione non può mai essere realmente prevista. Senza entrare nei dettagli anatomici, bisogna considerare che l’invecchiamento del muscolo e i colpi ricevuti dain carriera dopo 19 stagioni ai massimi livelli hanno indebolito i suoi polpacci”. Per questo motivo non sarebbe da ...

