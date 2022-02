Benedetto Vigna ad Ferrari | “Il 2021 ci ha regalato segnali incoraggianti”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) È stata un’annata intensa, emozionante e carica di veleni quella archiviata nel mese di dicembre. E non solo per il Covid-19. La Formula Uno ha visto scontrarsi due piloti talentuosi e focosi che avevano nei rispettivi mirini la vittoria nel Mondiale piloti. Al volante delle due scuderie migliori (ormai da anni) del Circus più prestigioso e famoso delle quattro ruote, Lewis Hamilton e Max Verstappen si sono sfidati senza esclusione di colpi. L’anglosassone, ormai ex campione del mondo, non è riuscito a difendere il suo titolo dall’assalto del rivale olandese. Nel teatro di Abu Dhabi, dopo una stagione di accuse e contatti, si è consumato un ultimo atto che ancora oggi fa discutere Mercedes e Red Bull. Un marchio a fuoco che influenzerà anche questa nuova stagione che è pronta a scaldare già i motori. Nello specifico, laha raccolto ...

Durante la conference call con gli analisti finanziari sui conti 2021,ha promosso i risultati sportivi raccolti dalla Ferrari nello scorso mondiale di Formula 1, sottolineando come il raggiungimento del terzo posto nel mondiale costruttori sia un segnale ......9% mai raggiunto in precedenza', ha spiegato il ceoche per la prima volta ha firmato l'intero esercizio finanziario del Cavallino. L'Ebitda, infatti, è di 1.531 milioni di euro (+34% ...Nello specifico, la Ferrari ha raccolto segnali molto positivi nel 2021, come confermato da Benedetto Vigna. L’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, è certo: “Tutto pronto per il 2022…” ...Premio da record in busta paga: 12.000 euro per i dipendenti Ferrari L'amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna ha dato una notizia che di certo non può che fare piacere ai dipendenti ...