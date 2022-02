UnipolSai e Linear - I servizi per non udenti sullapp Pedius (Di giovedì 3 febbraio 2022) UnipolSai e Linear hanno esteso all'app Pedius i propri servizi di assistenza stradale. Questa iniziativa è rivolta alle persone sorde e a quelle che temporaneamente non posso comunicare a voce: l'app consente di segnalare un guasto, chiamare il soccorso stradale e indicare la propria posizione. Abbattere le barriere. Con Pedius, l'utente utilizza una chat di testo che viene trasformata in voce digitale, mentre l'operatore del call center risponde normalmente: la sua voce viene ritrasformata in testo e inviata in tempo reale. Pedius è disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Austria, Canada, Stati Uniti, Brasile, Perù, Nuova Zelanda, Australia e Hong Kong e conta già oltre 40.000 utenti. Leggi su quattroruote (Di giovedì 3 febbraio 2022)hanno esteso all'appi propridi assistenza stradale. Questa iniziativa è rivolta alle persone sorde e a quelle che temporaneamente non posso comunicare a voce: l'app consente di segnalare un guasto, chiamare il soccorso stradale e indicare la propria posizione. Abbattere le barriere. Con, l'utente utilizza una chat di testo che viene trasformata in voce digitale, mentre l'operatore del call center risponde normalmente: la sua voce viene ritrasformata in testo e inviata in tempo reale.è disponibile in Italia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Spagna, Germania, Austria, Canada, Stati Uniti, Brasile, Perù, Nuova Zelanda, Australia e Hong Kong e conta già oltre 40.000 utenti.

intermediach : UnipolSai Assicurazioni e Linear hanno attivato il servizio di assistenza stradale all’interno di Pedius, app che i… - insurzine : @UnipolSai e @Linear_it con Pedius per rendere l'#assistenzastradale più inclusiva #insuranceinnovation - InsuranceTrade : Su Insurance Daily di oggi: - Aon, il conto delle catastrofi nel 2021 - Generali, le mosse del cda - Eiopa: l’appli… - iotiassicuro : UnipolSai e Linear con Pedius per l'assistenza stradale dei non udenti -

