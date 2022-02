Tutti Gli Allenatori Ingaggiati E Puntualmente Esonerati Da Zamparini! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News I nostri lunedì mattina, per ben trent'anni, sono stati Puntualmente segnati dalla notizia dell'esonero di Maurizio Zamparini, patrono per tre decenni ciascuno di Venezia prima e di Palermo poi. Colpa del suo carattere: dire vulcanico è un eufemismo. Visionario, appassionato, orgoglioso. Ma con una fama di mangiatore di carrozze che lo accompagnò fino all'ultimo giorno della sua vita. Ricordiamo con affetto il suo presidente, anche se è stato uno dei personaggi più chiacchierati del panorama calcistico italiano. Forse uno degli ultimi rappresentanti di quella "classe" di presidenti-capi che hanno dato tutto se stessi per il bene della propria squadra. Ne abbiamo contati più di cinquanta tra cambi di panchina, esenzioni, dimissioni, traghettatori e semplici "comparse" sui banchi dei veneziani prima e dei siciliani poi. Ne ricordiamo sette - un record assoluto ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Goal News I nostri lunedì mattina, per ben trent'anni, sono statisegnati dalla notizia dell'esonero di Maurizio Zamparini, patrono per tre decenni ciascuno di Venezia prima e di Palermo poi. Colpa del suo carattere: dire vulcanico è un eufemismo. Visionario, appassionato, orgoglioso. Ma con una fama di mangiatore di carrozze che lo accompagnò fino all'ultimo giorno della sua vita. Ricordiamo con affetto il suo presidente, anche se è stato uno dei personaggi più chiacchierati del panorama calcistico italiano. Forse uno degli ultimi rappresentanti di quella "classe" di presidenti-capi che hanno dato tutto se stessi per il bene della propria squadra. Ne abbiamo contati più di cinquanta tra cambi di panchina, esenzioni, dimissioni, traghettatori e semplici "comparse" sui banchi dei veneziani prima e dei siciliani poi. Ne ricordiamo sette - un record assoluto ...

Advertising

francescacheeks : La settimana sanremese è iniziata ? e sono mega onorata di dirigere l’orchestra per quel cuore che è @MarroneEmma ??… - ZanAlessandro : L’approvazione della legge contro i crimini d’odio rimane un obiettivo centrale di questa legislatura. Pronti per r… - MetaErmal : La più importante manifestazione musicale italiana sta per cominciare. In bocca al lupo a tutti gli artisti che vi… - n_fausta : RT @EmilyVanValents: Raga se leggo una sola volta SONO LE UNDICI E SIAMO ANCORA AL SESTO ARTISTA I swear to baby Jesus. Sanremo è impegno e… - _Valentinaae_ : RT @This_is_Ale: Coraline con l'orchestra, il cambio di outfit, Gucci che gli sbatte addosso il meglio del meglio, Damiano che si emoziona,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti Gli M5S, Conte e Di Maio: dalla Rai alle imprese e il Vaticano, ecco chi sta con chi Ognuno dei due, Di Maio e Conte , ha la sua rete di relazioni e di potere, sia dentro sia fuori M5S . Il tandem tra Luigi e la Belloni è sotto gli occhi di tutti. Così come quello tra lui e la Raggi e lui e la Appendino , con cui ieri si sono sentiti e l'ex sindaca di Torino è quella che ha rifiutato di entrare al vertice di M5S con Conte. E ...

Nuovi scenari/ La politica costruttiva e la crescita del Paese La prima alternativa non pare proprio percorribile essendo nel contesto attuale del tutto improbabile che un capo venga da tutti gli altri riconosciuto tranquillamente come 'il migliore'. La seconda ...

Lazio, Cabral e l’incognita infortuni: tutti gli stop Corriere dello Sport Di Maio e Conte ai ferri corti solamente a chi vuole salvare a tutti i costi la “stabilità” della propria poltrona». La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha annunciato la linea del partito da qui alle elezioni: «Fino ad ...

Il presidente del Fvg Fedriga positivo al Covid Asintomatico, si è posto in isolamento sospendendo tutti gli appuntamenti in presenza. TRIESTE. Fedriga è risultato positivo dopo essersi sottoposto a un tampone di routine, operazione che svolge con ...

Ognuno dei due, Di Maio e Conte , ha la sua rete di relazioni e di potere, sia dentro sia fuori M5S . Il tandem tra Luigi e la Belloni è sottoocchi di. Così come quello tra lui e la Raggi e lui e la Appendino , con cui ieri si sono sentiti e l'ex sindaca di Torino è quella che ha rifiutato di entrare al vertice di M5S con Conte. E ...La prima alternativa non pare proprio percorribile essendo nel contesto attuale del tutto improbabile che un capo venga daaltri riconosciuto tranquillamente come 'il migliore'. La seconda ...solamente a chi vuole salvare a tutti i costi la “stabilità” della propria poltrona». La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha annunciato la linea del partito da qui alle elezioni: «Fino ad ...Asintomatico, si è posto in isolamento sospendendo tutti gli appuntamenti in presenza. TRIESTE. Fedriga è risultato positivo dopo essersi sottoposto a un tampone di routine, operazione che svolge con ...