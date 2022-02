SPAL | ratificata la riapertura della della gradinata dello stadio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SPAL ratificata

ItaSportPress

ha ratificato la riapertura totale del settore. In virtù del provvedimento sopraindicato, la Gradinata sarà fruibile al pubblico a partire dalla prossima gara casalinga del 15 febbraio, ripristinando ...Dopo la curva Est, la SPAL è finalmente autorizzata a utilizzare di nuovo la gradinata dello stadio Paolo Mazza. Nella giornata di mercoledì 2 febbraio la società ha fatto sapere che in seguito alla c ...