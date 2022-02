Serie C, vittorie in trasferta per Viterbese e Latina, bene Entella e Bari (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono terminate le partite delle ore 14:30 che hanno animato questo insolito primo pomeriggio calcistico di mercoledì. La Serie C è scese in campo con diverse sfide molto interessanti che hanno visto protagoniste squadre impegnate dalla lotta promozione alla corsa salvezza, passando per gli slot importanti dei playoff e dei playout. Ma cosa è successo in questa primo blocco? Ecco tutti i risultati. Serie C, tutti i risultati delle 14:30 È la giornata delle squadre laziali in questo spezzone di giornata dedicata alla Serie C. Due vittorie ed una sconfitta onorevolissima hanno condito le prestazioni delle compagini vicino Roma. Il Latina ha vinto in casa della Paganese per 2-1 e ha allontanato, ancor di più, la zona caldissima, mentre la Viterbese ha calato un tris salvezza sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sono terminate le partite delle ore 14:30 che hanno animato questo insolito primo pomeriggio calcistico di mercoledì. LaC è scese in campo con diverse sfide molto interessanti che hanno visto protagoniste squadre impegnate dalla lotta promozione alla corsa salvezza, passando per gli slot importanti dei playoff e dei playout. Ma cosa è successo in questa primo blocco? Ecco tutti i risultati.C, tutti i risultati delle 14:30 È la giornata delle squadre laziali in questo spezzone di giornata dedicata allaC. Dueed una sconfitta onorevolissima hanno condito le prestazioni delle compagini vicino Roma. Ilha vinto in casa della Paganese per 2-1 e ha allontanato, ancor di più, la zona caldissima, mentre laha calato un tris salvezza sul ...

