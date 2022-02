Sanremo 2022 | le pagelle della prima serata

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Matteo Berrettini (da Instagram diRai) Promossi 9 ai Maneskin. Meno di un anno fa, neanche il seguace più ottimista avrebbe potuto fantasticare per loro un successo così travolgente. Sono tornati al punto di partenza emozionando ed emozionandosi, mostrando altresì quella gratitudine e umanità che spesso chi arriva in alto in fretta dimentica. Riuscita anche la gag iniziale, sebbene con qualche impaccio registico sul finale. 7 a Claudio Gioè. Marketta veloce, indolore e con un briciolo di creatività per Makari. “La più bella promozione mai vista” commenta Amadeus e non ha tutti i torti (almeno se si parla di). 6 1/2 ai Meduza. Un’incredibile ascesa, la loro, che viene incorniciata dall’esibizione sanremese. Tuttavia dal punto di vista del Festival sia i Meduza che Amadeus potevano mettersi in gioco accendendo lo spettacolo con un ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - FMDBlog : Sanremo 2022: le Pagelle di Alberto Salerno – Prima Parte - StraNotizie : Sanremo 2022, Adinolfi: 'Su 'battesimo' Achille Lauro intollerabile silenzio vertici Rai' -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Pronti, partenza, via! Il Festival diedizione numero 72 ha iniziato la sua corsa. Si chiama Festival della canzone italiana, ma per una settimana non si parlerà solo di canzoni perché look , vestiti , acconciature e ...Leggi Anche, la classifica della prima serata: Mahmood e Blanco primi, Lauro nono. Damiano dei Maneskin scoppia in lacrime. Amadeus scende tra il pubblico: 'Da vicino, il naso è ancora ...L’attesa era tanta, i risultati superano le aspettative: buona la prima per Sanremo 2022. Il Festival diretto e condotto da Amadeus ha registrato numeri più che soddisfacenti: 10 milioni 911 mila ...Drusilla Foer è molto emozionata per il Festival di Sanremo 2022: è una delle 5 co-conduttrici scelte da Amadeus. “Parto domani per Sanremo, ma dalle mie colleghe che sono là so che c'è già un bel ...