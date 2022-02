Sanremo 2022 | Drusilla Foer a R101 | “Per ora sono tranquilla”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022): “Per ora, ma probabilmente arriverò lì e mi verrà un attacco di panico” Ieri sera è andato in onda “Parola di Dru”, l’appuntamento settimanale di madameall’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su. Alla domanda di Costanzo “Emozionata?”,ha risposto “E vabbè, non è che vado alla fiera del cinghiale” “Parto domani per, ma dalle mie colleghe chelà so che c’è già un bel fermento, poi quello è un palco che agita, che emoziona. Per ora io, ma probabilmente arriverò lì e mi ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - ledicoladelsud : Noicattaro a Casa Sanremo con l’uva, il teatro e le lame - annamariaferret : Noicattaro a Casa Sanremo con l’uva, il teatro e le lame -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Stasera a partire dalle 20.45 su Rai 1 va in onda la seconda serata del Festival di. Per tutti quelli che invece preferiscono guardare un bel film in tv , abbiamo deciso di consigliarne due da vedere in onda stasera in prima serata sui canali in chiaro: Breakfast Club , ...Read More Eventi: Fiorello torna al festival, gag su vaccino 1 Febbraio"E' il vaccino... Il microchip, i poteri forti... Non sono io, è il grafene... E' Draghi...". Fiorello e le ...Roma, 2 feb. (askanews) - Torna il pubblico al Teatro Ariston di Sanremo e il Festival è tutta un'altra storia. Musica, spettacolo, emozioni, ...Festival di Sanremo 2022, oggi 2 febbraio la seconda serata: 13 cantanti in gara, Laura Pausini e Checco Zalone gli ospiti. La classifica dopo la prima serata Festival di Sanremo 2022, seconda serata: ...