Sanremo 2022, Damiano dei Maneskin ringrazia la fidanzata Giorgia Soleri: "Mi hai fatto scrivere e vivere Coraline" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Le lacrime di Damiano. Un momento di questa edizione di Sanremo 2022 che ha emozionato gli spettatori. Trasgressivi, veri e soprattutto spontanei, i Maneskin. Così il leader della band, dopo aver cantato Coraline, si è commosso. E oggi arriva un messaggio su Twitter a spiegare perché: "Grazie a tutti voi che avete compreso il significato ed il peso di questa canzone nella mia vita. Grazie ai miei compagni che la portano sul palco insieme a me. Grazie a Fabrizio Ferraguzzo che l'ha prodotta ed oggi è la nostra spalla, migliore amico e manager. Grazie ad Amadeus che mi ha dato la possibilità di portarla sul palco più importante d'Italia. E grazie a te Giorgia che me l'hai fatta scrivere e vivere. A tutti voi, e alla musica, semplicemente ...

