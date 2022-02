Roma, ruba un’auto, attrezzi edili e svaligia il furgone di un corriere: arrestato 35enne (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Aveva rubato un’auto, degli attrezzi da lavoro edile e aveva svaligiato un furgone di un corriere. Così, dopo un breve inseguimento sulle strade della Capitale, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 35enne con l’accusa di furto aggravato e ricettazione. L’inseguimento E’ accaduto ieri intorno a mezzogiorno. L’uomo, di origine serba, stava viaggiando a bordo di una Citroen C3 su via Casilina quando la pattuglia della Sezione Volanti, impegnata nel controllo del territorio, gli ha intimato l’Alt. Appena il 35enne ha visto l’auto della Polizia, anziché fermarsi ha accelerato tentando di evitare il controllo. Da qui ne è nato un breve inseguimento finito in via del Fosso Scilicino, dove la C3 è finita contro un muro di cinta. Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Avevato, deglida lavoro edile e avevato undi un. Così, dopo un breve inseguimento sulle strade della Capitale, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto uncon l’accusa di furto aggravato e ricettazione. L’inseguimento E’ accaduto ieri intorno a mezzogiorno. L’uomo, di origine serba, stava viaggiando a bordo di una Citroen C3 su via Casilina quando la pattuglia della Sezione Volanti, impegnata nel controllo del territorio, gli ha intimato l’Alt. Appena ilha visto l’auto della Polizia, anziché fermarsi ha accelerato tentando di evitare il controllo. Da qui ne è nato un breve inseguimento finito in via del Fosso Scilicino, dove la C3 è finita contro un muro di cinta. Il ...

Advertising

sportface2016 : +++#Lazio, paura per #Basic: un uomo gli punta una pistola e gli ruba il Rolex d'Oro in zona Parioli a #Roma+++ - lollosksk : RT @sportface2016: +++#Lazio, paura per #Basic: un uomo gli punta una pistola e gli ruba il Rolex d'Oro in zona Parioli a #Roma+++ - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++#Lazio, paura per #Basic: un uomo gli punta una pistola e gli ruba il Rolex d'Oro in zona Parioli a #Roma+++ - giangio87 : RT @sportface2016: +++#Lazio, paura per #Basic: un uomo gli punta una pistola e gli ruba il Rolex d'Oro in zona Parioli a #Roma+++ - Tiarossi2 : RT @sportface2016: +++#Lazio, paura per #Basic: un uomo gli punta una pistola e gli ruba il Rolex d'Oro in zona Parioli a #Roma+++ -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ruba Totti testimonial delle Volkswagen elettriche, ambasciatore della gamma ID Il giocatore più importante della storia della AS Roma e uno dei protagonisti della vittoria dell'... protagonisti di uno scambio di battute e una piccola ID.4 radiocomandata che ruba per un attimo la ...

morta Monica Vitti, talento smisurato del cinema italiano La sua passione era il teatro, scoperto ancora bambina durante la guerra (era nata a Roma il 3 ... la tormentata Claudia che cerca l'amica tra le isole delle Eolie, la tentatrice Valentina che 'ruba' ...

Roma, ruba un'auto: inseguito dalla Polizia finisce contro muro di cinta Canale Dieci Simone Di Stefano lascia Casapound: “Scelta sofferta, le ragioni sono solo politiche” Di Stefano, 46 anni, finora è stato vicepresidente del movimento neofascista. Nel 2016 fu il candidato sindaco di CasaPound alle Comunali di Roma e ricevette l’1,8 per cento. Quando presentò il suo ...

La Statua del dio Bacco trafugata torna nel Museo in Francia Roma, 2 feb. (askanews) – L'”Indiana Jones del mondo dell ... Mostra la maestria dei Romani, è una statua unica, è davvero bellissima. È stata rubata 50 anni fa, tutti pensavano che fosse andata persa ...

Il giocatore più importante della storia della ASe uno dei protagonisti della vittoria dell'... protagonisti di uno scambio di battute e una piccola ID.4 radiocomandata cheper un attimo la ...La sua passione era il teatro, scoperto ancora bambina durante la guerra (era nata ail 3 ... la tormentata Claudia che cerca l'amica tra le isole delle Eolie, la tentatrice Valentina che '' ...Di Stefano, 46 anni, finora è stato vicepresidente del movimento neofascista. Nel 2016 fu il candidato sindaco di CasaPound alle Comunali di Roma e ricevette l’1,8 per cento. Quando presentò il suo ...Roma, 2 feb. (askanews) – L'”Indiana Jones del mondo dell ... Mostra la maestria dei Romani, è una statua unica, è davvero bellissima. È stata rubata 50 anni fa, tutti pensavano che fosse andata persa ...