Reddito: a Napoli in 350 impiegati per la cura del verde (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 350 i percettori del Reddito di cittadinanza che il Comune di Napoli impiegherà a supporto del proprio personale per la manutenzione del verde in città. Due i progetti: il primo che prevede l'impiego di 52 unità a supporto dell'hub di Soccavo, il secondo che invece rafforzerà il personale delle Municipalità attraverso l'impiego di 300 percettori. ''Il Reddito di cittadinanza è uno strumento indispensabile per sostenere le fragilità dei nostri territori – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – ed è anche uno strumento utile per poter avviare al lavoro persone che sono state espulse dal mercato e che non hanno le qualifiche utili per dare il proprio contributo. Bisogna rompere l'approccio per cui si guarda al Reddito di cittadinanza come a uno ...

