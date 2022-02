Milan, Scarnecchia: “Non c’era necessità di investimenti a gennaio” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Scarnecchia, allenatore ed ex calciatore, ha parlato del mercato di gennaio del Milan, che si è appena concluso. Ecco tutte le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 febbraio 2022), allenatore ed ex calciatore, ha parlato del mercato didel, che si è appena concluso. Ecco tutte le sue parole.

Advertising

gilnar76 : Scarnecchia: «Vi dico perchè il #Milan non ha investito a gennaio» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Scarnecchia: «Vi dico perchè il #Milan non ha investito a gennaio» - sportli26181512 : Scarnecchia: 'Il Milan non ha investito a gennaio perché non aveva necessità': Roberto Scarnecchia, allenatore ed e… - APrasedi : @RadioSportiva E il Milan non doveva riparare situazioni di necessità!? Scarnecchia!? Difesa con fuori due titolari… - RadioSportiva : «Quello di gennaio è un mercato di riparazione. Si compra se si ha grandi necessità, non mi pare che i rossoneri ne… -