Michela Murgia malata: il suo anno inizia dalla terapia intensiva (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo i tanti messaggi ricevuti, Michela Murgia ha deciso di prendersi del tempo per spiegare il perchè della sua assenza e il perchè di tante cose cambiate nella sua vita. Lo ha fatto con un post sui social, tramite il quale per la prima volta ha parlato della malattia contro la quale sta combattendo. Non ha fornito molte indicazioni, ma ha voluto spiegare: "Mi avete scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane e questo mi ha fatta sentire meno sola, purché anche io sognavo di iniziare l'anno nei teatri, incontrando le persone e tornando a guardarle negli occhi." Il suo anno però è iniziato in modo diverso e per la prima volta la scrittrice spiega che cosa è successo: " Invece l'ho ...

Open_gol : È stata la stessa scrittrice a parlare del suo ricovero - gentilcristiano : RT @SaracomemeSara: Michela Murgia è stata ricoverata in terapia intensiva. - giornali_it : Michela Murgia racconta la sua malattia: «Ho cominciato l'anno in terapia intensiva ma non mi vergogno» #2febbraio… - ilgiornale : La scrittrice, 49 anni, ha spiegato in un lungo post su Facebook di essere malata e che la cura sarà lunga. Per que… - EURybor : RT @SaracomemeSara: Michela Murgia è stata ricoverata in terapia intensiva. -