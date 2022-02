Love is in the air, anticipazioni 3 febbraio: la confessione di Melo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) anticipazioni Love is in the air prossima puntata giovedì 3 febbraio. Melo decide di lasciarsi andare ad una confessione. Una famiglia felice: è questa la sensazione che Eda e Serkan mostrano all’esterno. In casa, però, la situazione non è idilliaca. I due vivono sotto lo stesso tetto, ma i trascorsi negano un ritorno di fiamma per il momento. La vicinanza, però, potrebbe permettere al giovane Bolat di scalfire le difese erette dalla bella Yildiz. Sboccerà nuovamente l’amore tra i due? Melo si confessa (via screenshot)Intanto, la coppia sta facendo i conti con un problema che riguarda la loro piccola Kiraz. La bambina vorrebbe continuare il percorso di studi nella stessa scuola di Can, ma Engin e Piril avevano valutato una strada diversa. Senza dire nulla, infatti, ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 febbraio 2022)is in the air prossima puntata giovedì 3decide di lasciarsi andare ad una. Una famiglia felice: è questa la sensazione che Eda e Serkan mostrano all’esterno. In casa, però, la situazione non è idilliaca. I due vivono sotto lo stesso tetto, ma i trascorsi negano un ritorno di fiamma per il momento. La vicinanza, però, potrebbe permettere al giovane Bolat di scalfire le difese erette dalla bella Yildiz. Sboccerà nuovamente l’amore tra i due?si confessa (via screenshot)Intanto, la coppia sta facendo i conti con un problema che riguarda la loro piccola Kiraz. La bambina vorrebbe continuare il percorso di studi nella stessa scuola di Can, ma Engin e Piril avevano valutato una strada diversa. Senza dire nulla, infatti, ...

Advertising

Silvia72011422 : @l_anna_vr Non lo so, forse, aspetta che controllo il titolo” Love is in the air” - WhatAFuckFuck : RT @LuisaPetito: Quella volta che Love is in the Air inizia prima e trasmettono gli ultimi minuti della puntata.. ??????? #LoveIsInTheAir htt… - LuisaPetito : Quella volta che Love is in the Air inizia prima e trasmettono gli ultimi minuti della puntata.. ???????… - fainformazione : 4/2 FAM on Fire, 14/2 Love is in the Air: due cene evento @ Fam - Desenzano (BS) Venerdì 4 e lunedì 14 febbra… - fainfocultura : 4/2 FAM on Fire, 14/2 Love is in the Air: due cene evento @ Fam - Desenzano (BS) Venerdì 4 e lunedì 14 febbra… -