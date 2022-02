Imbrattato murale di Noemi, Nappi (Lega): “Così si uccide la nostra terra” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Chi colpisce i simboli della Legalità e continua a simpatizzare per la camorra è tra i principali complici della morte della nostra terra. Resto sdegnato e preoccupato davanti all’imbrattamento del murale dedicato alla piccola Noemi – vittima innocente ferita durante un agguato in Piazza Nazionale -, che rappresenta un vero e proprio sfregio a un simbolo della lotta alla criminalità. Totale condanna per azioni dello stesso tenore di quella che ho denunciato qualche giorno fa, dopo aver scoperto un ‘album di figurine dei clan’ su TikTok. Rivolgo nuovamente l’invito al ministro Lamorgese di far sentire da noi, coi fatti, e non a parole, la presenza dello Stato. La mia piena solidarietà alla famiglia di Noemi, e ai cittadini onesti, la stragrande ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Chi colpisce i simboli dellalità e continua a simpatizzare per la camorra è tra i principali complici della morte della. Resto sdegnato e preoccupato davanti all’imbrattamento deldedicato alla piccola– vittima innocente ferita durante un agguato in Piazza Nazionale -, che rappresenta un vero e proprio sfregio a un simbolo della lotta alla criminalità. Totale condanna per azioni dello stesso tenore di quella che ho denunciato qualche giorno fa, dopo aver scoperto un ‘album di figurine dei clan’ su TikTok. Rivolgo nuovamente l’invito al ministro Lamorgese di far sentire da noi, coi fatti, e non a parole, la presenza dello Stato. La mia piena solidarietà alla famiglia di, e ai cittadini onesti, la stragrande ...

Advertising

anteprima24 : ** Imbrattato murale di Noemi, #Nappi (Lega): 'Così si uccide la nostra terra' ** - Agenparl : Imbrattato murale di Noemi, Nappi (Lega): chi colpisce i simboli di legalità e strizza l'occhio a camorra uccide la… - antonellaa262 : E’ stato imbrattato il murale dedicato alla bambina ferita per errore in un agguato di camorra avvenuto in Piazza N… - corrmezzogiorno : #Napoli Noemi, imbrattato il murale La madre: vittime dimenticate qui si inneggia alla ... -