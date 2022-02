Giù la disoccupazione | occhio all’inflazione

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Lanella zona euro a dicembre ha raggiunto il livello più basso di sempre, con un tasso del 7,0 per cento rispetto all’8,2 per cento di fine 2020, secondo i dati pubblicati ieri da Eurostat. In un anno il numero di disoccupati è diminuito di 1,8 milioni. Il rallentamento economico nella zona euro del quarto trimestre del 2021, causato da restrizioni sanitarie, aumento del prezzo dell’energia e colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, non sembra aver avuto un impatto. Negli ultimi tre mesi dell’anno, il trend al ribasso dellaè proseguito in tutti gli stati membri, compresa la Germania che ha subìto una contrazione del pil. Le cifre confermano il successo della risposta europea alla crisi del Covid-19: il mix di politiche monetarie e fiscali adottato nel 2020 ha permesso di preservare crescita potenziale ...