Gf Vip 6, Federica Panicucci si collega con la casa: Biagio e Miriana sorpresi così (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gf Vip 6, la puntata del reality andata in onda il 31 gennaio è stata densa di emozioni differenti. Ieri mattina, Federica Panicucci si è collegata in diretta con la casa durante Mattino 5 ed ha sorpreso Miriana e Biagio in atteggiamenti inequivocabili. Federica Panicucci ha parlato dell’ultima puntata del Gf Vip 6 durante l’appuntamento quotidiano a Mattino 5. La presentatrice si è soffermata sugli argomenti toccati dal conduttore e poi si è collegata per mostrare i gieffini in diretta. Gf Vip 6, Federica Panicucci-AltranotiziaDurante il collegamento con la casa più spiata d’Italia la conduttrice ha beccato in diretta un momento inatteso tra ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gf Vip 6, la puntata del reality andata in onda il 31 gennaio è stata densa di emozioni differenti. Ieri mattina,si èta in diretta con ladurante Mattino 5 ed ha sorpresoin atteggiamenti inequivocabili.ha parlato dell’ultima puntata del Gf Vip 6 durante l’appuntamento quotidiano a Mattino 5. La presentatrice si è soffermata sugli argomenti toccati dal conduttore e poi si èta per mostrare i gieffini in diretta. Gf Vip 6,-AltranotiziaDurante ilmento con lapiù spiata d’Italia la conduttrice ha beccato in diretta un momento inatteso tra ...

Advertising

regole_senza : @giammy30685 Mi hai deluso... non avresti dovuto abbandonare... Con l'uscita di Federica ti mancava solo di provarc… - infoitcultura : Federica Calemme eliminata dal GF Vip: il 'gesto' per Gianmaria Antinolfi lascia senza parole - infoitcultura : Gianmaria Antinolfi/ Lascia il GF Vip e corre dalla 'sua' Federica Calemme - infoitcultura : Grande Fratello Vip, l'addio di Gianmaria Antinolfi e la dedica di Federica, incontro in studio? - zazoomblog : Grande Fratello Vip laddio di Gianmaria Antinolfi e la dedica di Federica incontro in studio? - #Grande #Fratello… -