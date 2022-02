Generali: cda modifica comitati consiliari (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano 2 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la modifica dei comitati consiliari, anche a seguito delle dimissioni rassegnate da Paolo Di Benedetto dal comitato per le operazioni con parti correlate. La nuova composizione vede al comitato controllo e rischi come presidente Alberta Figari (indipendente) e come componenti Ines Mazzilli (indipendente), Roberto Perotti (indipendente) e Clemente Rebecchini. Al comitato per le nomine e la remunerazione presidente Diva Moriani (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc) e componenti Alberta Figari (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc), Ines Mazzilli (indipendente, componente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Milano 2 feb. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato ladei, anche a seguito delle dimissioni rassegnate da Paolo Di Benedetto dal comitato per le operazioni con parti correlate. La nuova composizione vede al comitato controllo e rischi come presidente Alberta Figari (indipendente) e come componenti Ines Mazzilli (indipendente), Roberto Perotti (indipendente) e Clemente Rebecchini. Al comitato per le nomine e la remunerazione presidente Diva Moriani (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc) e componenti Alberta Figari (indipendente, componente anche per la parte remunerazione e per nomine ad hoc), Ines Mazzilli (indipendente, componente ...

Advertising

TV7Benevento : Generali: cda modifica comitati consiliari - - sinfantino : Del Vecchio punta a scalzare Donnet e a fondere Generali e Zurich - MKT_INS : Il CdA di #Generali in programma domani non dovrebbe cooptare i tre nuovi consiglieri in sostituzione dei dimission… - studiomarzocchi : Ultima Ora: Generali, tra cda ed ex pattisti spunta il terzo incomodo: in assemblea potrebbe arrivare anche Assoges… - Giornaleditalia : Da Generali a Telecom: quando il cda si scala da sé -