Gas e nucleare tra le fonti green, così la Commissione Ue si è spaccata sulla tassonomia: i Paesi contrari e il successo della linea Macron (Di mercoledì 2 febbraio 2022) È ufficiale: gas e nucleare sono inclusi nella tassonomia Verde, la classificazione delle attività che, a certe condizioni, possono essere considerate 'green' e, quindi, finanziabili. Uno zoccolo duro di Paesi si è opposto, tanto da rendere necessario il voto, che non è la regola in questi casi. Ma dopo una serie di riunioni delle ultime ore, quel fronte si è diviso tra voti contrari (tre) e astenuti. così, "un'ampia maggioranza" all'interno della Commissione europea ha adottato il secondo atto delegato, che stabilisce i dettagli del sistema di classificazione. Come anticipato, con poche modifiche che non cambiano la sostanza. Rispetto alla bozza del 31 dicembre scorso, le novità riguardano la rimozione (richiesta dalla Germania) dei target intermedi ...

GiuseppeConteIT : La Commissione Ue inserisce nucleare e gas tra le fonti sostenibili su cui investire: un passo indietro, che ignora… - Mov5Stelle : Contrasteremo l'inserimento di nucleare e gas nella tassonomia verde voluto dalla Commissione Europea. Il futuro è… - ignaziocorrao : L'inserimento di #gas e #nucleare nella #tassonomia europea è un affronto fatto ai cittadini europei che credono in… - SilvanaDenicolo : RT @LaNotiziaTweet: Via libera alla #Tassonomia. Per la Commissione Ue gas e #nucleare sono fonti energetiche verdi. M5S: “Contrasteremo qu… - valeiorio91 : Tassonomia, per l'Ue gas e nucleare sono green. Verdi: 'Ci opporremo' #EUTaxonomy -