Conti in tasca a Jannik Sinner: quanti milioni guadagna all'anno, cifre pazzesche. E Berrettini... (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il futuro maschile del nostro tennis ha due nomi, oramai noti a tutti: Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Dopo gli ottimi Australian Open giocati da entrambi — il primo è uscito in semifinale contro Nadal (poi vincitore del Grande Slam in finale contro Medvedev), il secondo ai quarti con Tsitsipas —, per entrambi gli azzurri il futuro è fatto di crescita e vittorie sul campo. E non solo, ad aumentare sarà sicuramente anche il… conto in banca! Qualche giorno fa, infatti, La Gazzetta dello Sport ha provato a stimare quanto i due guadagnano: Matteo ha lasciato di recente il suo vecchio sponsor per firmare con il famoso marchio italiano Hugo Boss e le scarpe Asics. Proprio la multinazionale famosa anche per i profumi e per l'abbigliamento, ha raddoppiato l'ingaggio con il nuovo numero sei al mondo, che incassa ben ...

