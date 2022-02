Concorsi Comune Bari, 33 posti per laureati: come partecipare (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovi Concorsi Comune Bari. Lo scorso 28 gennaio 2022, il Comune di Bari ha pubblicato sette bandi di concorso destinati alla copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un totale complessivo di 33 posti. Le figure professionali ricercate spaziano dal profilo di Dirigente e Funzionario a Webmaster ed Esperto Linguista. Inoltre, come ha osservato l’assessore al Personale Vito Lacoppola, lo scopo di queste nuove procedure concorsuali è quello di “sostituire i dipendenti che negli ultimi anni hanno lasciato il proprio posto di lavoro per anzianità di servizio o utilizzando la misura Quota 100. Stimiamo che, tra i Concorsi già completati, queste nuove procedure e quelle in procinto di partire nei prossimi mesi, riusciremo a coprire tutte le posizioni ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nuovi. Lo scorso 28 gennaio 2022, ildiha pubblicato sette bandi di concorso destinati alla copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un totale complessivo di 33. Le figure professionali ricercate spaziano dal profilo di Dirigente e Funzionario a Webmaster ed Esperto Linguista. Inoltre,ha osservato l’assessore al Personale Vito Lacoppola, lo scopo di queste nuove procedure concorsuali è quello di “sostituire i dipendenti che negli ultimi anni hanno lasciato il proprio posto di lavoro per anzianità di servizio o utilizzando la misura Quota 100. Stimiamo che, tra igià completati, queste nuove procedure e quelle in procinto di partire nei prossimi mesi, riusciremo a coprire tutte le posizioni ...

