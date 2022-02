Bonus acqua potabile, domande al via: come richiederlo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Partono le domande per il Bonus acqua potabile, il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua da bere. Sarà possibile inoltrare le domande fino al 28 febbraio per le spese sostenute nel 2021, mentre per comunicare le spese sostenute nel 2022 si dovrà attendere l’anno prossimo. Il Bonus era originariamente riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, ma la Legge di Bilancio 2022 lo ha prorogato fino al 2023. Le domande potranno essere inviate fino al 28 febbraio attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’Area riservata o tramite i canali telematici dell’Agenzia. Vediamo quindi ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Partono leper il, il credito d’imposta introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’da bere. Sarà possibile inoltrare lefino al 28 febbraio per le spese sostenute nel 2021, mentre per comunicare le spese sostenute nel 2022 si dovrà attendere l’anno prossimo. Ilera originariamente riconosciuto per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, ma la Legge di Bilancio 2022 lo ha prorogato fino al 2023. Lepotranno essere inviate fino al 28 febbraio attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’Area riservata o tramite i canali telematici dell’Agenzia. Vediamo quindi ...

