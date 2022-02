Una categoria che non può più insegnare niente (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è ancora ben chiara la motivazione che ha spinto un insegnante di 33 anni a versarsi addosso una tanica di benzina e a trasformarsi in una fiaccola trasudante sofferenza e orrore, ieri, 31 gennaio, in quel di Rende. Una torcia umana, che grida e pare uno dei dannati involati e nascosti dalla fiamma della bolgia dei consiglieri fraudolenti, un Ulisse talmente stanco di navigare a vista che affretta la sua morte. Ma, se è vero che la protesta suicida è stata innescata dalla sospensione dal lavoro, comminata come ricatto ed estorsione dal Governo contro chi aveva deciso di appartenersi senza appartenere, e senza, secondo la vera scienza, fare male a nessuno, a versare quella benzina, ad accendere la pira del novello martire, è il Governo e tutti i suoi volenterosi collaboratori, oltre ai silenti e zelanti carnefici, che non hanno mosso foglia perché il sacrificio non si perpetrasse. ... Leggi su optimagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Non è ancora ben chiara la motivazione che ha spinto un insegnante di 33 anni a versarsi addosso una tanica di benzina e a trasformarsi in una fiaccola trasudante sofferenza e orrore, ieri, 31 gennaio, in quel di Rende. Una torcia umana, che grida e pare uno dei dannati involati e nascosti dalla fiamma della bolgia dei consiglieri fraudolenti, un Ulisse talmente stanco di navigare a vista che affretta la sua morte. Ma, se è vero che la protesta suicida è stata innescata dalla sospensione dal lavoro, comminata come ricatto ed estorsione dal Governo contro chi aveva deciso di appartenersi senza appartenere, e senza, secondo la vera scienza, fare male a nessuno, a versare quella benzina, ad accendere la pira del novello martire, è il Governo e tutti i suoi volenterosi collaboratori, oltre ai silenti e zelanti carnefici, che non hanno mosso foglia perché il sacrificio non si perpetrasse. ...

Vittori42018399 : RT @DelpapaMax: Una categoria che non può più insegnare niente - exilcanperlaia1 : RT @DelpapaMax: Una categoria che non può più insegnare niente - danielamartani : Articolo di mia sorella @stefymartani 'Insegnanti una categoria che non può più insegnare niente' può più insegnar… - DelpapaMax : Una categoria che non può più insegnare niente - stefymartani : Una categoria che non può più insegnare niente -

Ultime Notizie dalla rete : Una categoria Tassonomia, cosa deciderà la Commissione su gas e nucleare ... con condizioni, nella categoria di transizione della tassonomia. Sta alla comunità degli ... "Puntare solo su eolico e solare, come chiede la grande finanza, ci manterrà all'interno di una condizione ...

Finale in famiglia a Padova fra Alessia Sciuto e Sara Gaia Totorizzo ... arrivate a contendersi il successo nel torneo nazionale di terza categoria del Tennis San Paolo di ... numero 3 del seeding, per poi imporsi per 5 - 4 4 - 1 in una finale tutta in famiglia sulla ...

Una categoria che non può più insegnare niente OptiMagazine SSD overcloccabili? Intel ci pensò, ma decise che era troppo rischioso Durante una recente intervista, il boss degli Overclocking Lab di Intel, ha parlato di come in passato abbia sperimentato l'overclock degli SSD per aprire questa possibilità agli utenti finali. Non si ...

Sam Europe, in Europa il settore converting presenta una nuova protagonista La società ha tre categorie principali di prodotti ... Sam Europe è a tutti gli effetti una società di engineering e servizi altamente tecnologici, che fa della ricerca e sviluppo il suo ...

... con condizioni, nelladi transizione della tassonomia. Sta alla comunità degli ... "Puntare solo su eolico e solare, come chiede la grande finanza, ci manterrà all'interno dicondizione ...... arrivate a contendersi il successo nel torneo nazionale di terzadel Tennis San Paolo di ... numero 3 del seeding, per poi imporsi per 5 - 4 4 - 1 infinale tutta in famiglia sulla ...Durante una recente intervista, il boss degli Overclocking Lab di Intel, ha parlato di come in passato abbia sperimentato l'overclock degli SSD per aprire questa possibilità agli utenti finali. Non si ...La società ha tre categorie principali di prodotti ... Sam Europe è a tutti gli effetti una società di engineering e servizi altamente tecnologici, che fa della ricerca e sviluppo il suo ...