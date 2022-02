"Tocca ai moderati guidare il centrodestra"

(Di martedì 1 febbraio 2022) Maurizio Lupi : "Lo strappo sul Colle dimostra che la coalizione non può essere rappresentata solo da Lega e Fd'I" di ELENA G. POLIDORI

Maurizio Lupi : "Lo strappo sul Colle dimostra che la coalizione non può essere rappresentata solo da Lega e Fd'I" di ELENA G. POLIDORIPer oracompletare l'elezione del Presidente della Repubblica , anzi la rielezione, di ... Al di là dei, il braccio di ferro tra sovranisti sarà durissimo. Il tweet di Meloni è solo il ...Ma stiamo rischiando di non centrare l’obiettivo di una proposta di governo moderata". "Nell’ultimo periodo è venuta a mancare, dentro il centrodestra, quella valorizzazione della proposta moderata ..."Non siamo qui ad imporre niente a nessuno. Negli ultimi 30 anni la sinistra è stata protagonista della scelta, penso che ora sia diritto dell' area liberale moderata che è maggioranza del paese di av ...