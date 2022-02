“The winter of the lake”: lo scatto del sannita Salierno vale il premio “Snow and ice” (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Un sannita si è aggiudicato il premio speciale “Snow and ice” nell’ambito della competizione internazionale “The international landscape photographe of the year”. Mimmo Salierno, 47 anni, con la sua “The winter of the lake”, ha convinto la giuria composta da fotografi di fama internazionale che gli hanno attribuito questo ambito riconoscimento. 4504 i fotografi, provenienti da tutto il mondo, che hanno inviato i loro lavori. E tra questi, Mimmo Salierno, che si è piazzato tra i migliori primi otto. Molti gli stili di altrettanti esponenti che hanno inviato le loro composizioni, originali e attentamente studiate. Alcuni dei paesaggi sono usciti dalla fotocamera, altri provengono dall’immaginazione del fotografo. “The ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Unsi è aggiudicato ilspeciale “and ice” nell’ambito della competizione internazionale “The international landscape photographe of the year”. Mimmo, 47 anni, con la sua “Theof the”, ha convinto la giuria composta da fotografi di fama internazionale che gli hanno attribuito questo ambito riconoscimento. 4504 i fotografi, provenienti da tutto il mondo, che hanno inviato i loro lavori. E tra questi, Mimmo, che si è piazzato tra i migliori primi otto. Molti gli stili di altrettanti esponenti che hanno inviato le loro composizioni, originali e attentamente studiate. Alcuni dei paesaggi sono usciti dalla fotocamera, altri provengono dall’immaginazione del fotografo. “The ...

