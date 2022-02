Studio Intesa san Paolo, Export: in Abruzzo a +1,2% su 2020, ma resta gap su 2019 (Di martedì 1 febbraio 2022) L'Aquila - Nei primi nove mesi del 2021 si intensificano gli scambi commerciali con l'estero dei cinque distretti abruzzesi, con esportazioni in crescita dell'1,2% (per complessivi 396 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2020, ma mantenendo un gap negativo rispetto al pre-pandemia (-5,6% rispetto ai primi nove mesi del 2019). Questo quanto emerge dall'analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa SanPaolo circa l'evoluzione dell'Export distrettuale regionale. I distretti dell'agro-alimentare trainano la ripresa: i Vini del Montepulciano d'Abruzzo raggiungono, nel periodo gennaio-settembre 2021, quota 141 milioni di euro di Export, 12 in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia: gli ottimi risultati della prima parte dell'anno non ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 1 febbraio 2022) L'Aquila - Nei primi nove mesi del 2021 si intensificano gli scambi commerciali con l'estero dei cinque distretti abruzzesi, con esportazioni in crescita dell'1,2% (per complessivi 396 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del, ma mantenendo un gap negativo rispetto al pre-pandemia (-5,6% rispetto ai primi nove mesi del). Questo quanto emerge dall'analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche diSancirca l'evoluzione dell'distrettuale regionale. I distretti dell'agro-alimentare trainano la ripresa: i Vini del Montepulciano d'raggiungono, nel periodo gennaio-settembre 2021, quota 141 milioni di euro di, 12 in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia: gli ottimi risultati della prima parte dell'anno non ...

Advertising

rdastudiomedico : Lo studio RD'A si pone l’obiettivo di affermare un’idea di salute intesa come armonioso equilibrio tra sé ed il con… - lightbloods : @dancerinth3dark secondo me più che lo studio odia il sistema scolastico, come yoongi. intesa felina - Signorasinasce : RT @Stefano_Contato: @Signorasinasce Temo che il problema non sia la DAD ma l'organizzazione della didattica intesa come programmi di studi… - Stefano_Contato : @Signorasinasce Temo che il problema non sia la DAD ma l'organizzazione della didattica intesa come programmi di st… - UniSabina : Borse di Studio finanziate da Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus -