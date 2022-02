Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'ancora niente semplificazioni, D'Amato confida in calo contagi' (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Sono settimane che sentiamo parlare di semplificazione. E' passato quasi un mese. I giorni passano e non è stato semplificato nulla. Ieri noi dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio abbiamo incontrato ufficialmente l'assessore alla sanità D'Amato. L'Assessore ci ha detto di confidare che nelle prossime settimane continui il calo e così le cose potranno semplificarsi da sé". Lo riferisce all'Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio, Cristina Costarelli che commenta: "per quanto concerne la salute pubblica siamo contenti che sia possibile il calo, ma dall'altro siamo sconfortati. Vuol dire che alla Scuola proprio non ci stanno pensando. Ad oggi ancora è il nulla. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Sono settimane che sentiamo parlare di semplificazione. E' passato quasi un mese. I giorni passano e non è stato semplificato nulla. Ieri noi dell'Associazione nazionaleper ilabbiamo incontrato ufficialmente l'assessore alla sanità D'. L'Assessore ci ha detto dire che nelle prossime settimane continui ile così le cose potranno semplificarsi da sé". Lo riferisce all'Adnkronos la presidente deidel, Cristinache commenta: "per quanto concerne la salute pubblica siamo contenti che sia possibile il, ma dall'altro siamo sconfortati. Vuol dire che allaproprio non ci stanno pensando. Ad oggiè il nulla. ...

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'ancora niente semplificazioni, D'Amato confida in calo contagi'... - orizzontescuola : Dati covid scuola, Costarelli (ANP): “Le cose non vanno per niente bene. E fornire i numeri per il monitoraggio del… - LALAZIOMIA : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'bene su ffp2, speriamo stavolta siano di buon livello' - Il Dubbio - LALAZIOMIA : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'dati Mi indicano scarsa efficacia didattica' - Il Dubbio - LALAZIOMIA : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'dati Mi indicano scarsa efficacia didattica' (2) - Il Dubbio -