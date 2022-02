Sanremo 2022, Gianni Morandi ‘bacchetta’ Giovanna Civitillo: «A Massimo Ranieri hai detto: ‘Tu sei il mio numero uno’. Lo sai che siamo rivali!» – Video (Di martedì 1 febbraio 2022) La Vita In Diretta Mai fare i complimenti a Massimo Ranieri se sei di fronte a Gianni Morandi. Quest’ultimo, facendo riferimento alla sua eterna rivalità con il cantante napoletano, che ha ritrovato tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022, ha infatti strigliato scherzosamente, nel corso della puntata odierna de La Vita in Diretta, Giovanna Civitillo, “colpevole” di avere fatto i suoi personali elogi al collega. “Mancano soltanto circa tre ore e io sono già in agitazione“ ha esordito Morandi, in merito alla sua ansia pre-festival, durante il collegamento con Alberto Matano, per poi scherzare poco dopo con Giovanna, inviata speciale del programma: “Volevo essere vicino a Giovanna perché ieri ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 1 febbraio 2022) La Vita In Diretta Mai fare i complimenti ase sei di fronte a. Quest’ultimo, facendo riferimento alla sua eterna rivalità con il cantante napoletano, che ha ritrovato tra i big in gara al Festival di, ha infatti strigliato scherzosamente, nel corso della puntata odierna de La Vita in Diretta,, “colpevole” di avere fatto i suoi personali elogi al collega. “Mancano soltanto circa tre ore e io sono già in agitazione“ ha esordito, in merito alla sua ansia pre-festival, durante il collegamento con Alberto Matano, per poi scherzare poco dopo con, inviata speciale del programma: “Volevo essere vicino aperché ieri ...

