Maxi truffa a Perugia sui bonus edilizi, sequestrati 103 milioni di euro (Di martedì 1 febbraio 2022) AGi - ?La Guardia di finanza di Perugia ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 103 milioni di euro nei confronti di società e persone fisiche che avrebbero generato e commercializzato, sull'intero territorio nazionale, crediti fittizi di imposta relativi alle spese sostenute per interventi edilizi introdotti dal governo per mitigare gli effetti economici della pandemia (bonus facciate, recupero patrimonio edilizio, bonus locazioni). L'operazione - spiega una nota del procuratore del capoluogo umbro Raffaele Cantone - trae origine da un'analisi “volta ad individuare profili di rischio connessi all'utilizzo distorto delle diverse misure agevolative, previste dalla legislazione emergenziale, sotto forma di crediti di imposta cedibili a ... Leggi su agi (Di martedì 1 febbraio 2022) AGi - ?La Guardia di finanza diha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 103dinei confronti di società e persone fisiche che avrebbero generato e commercializzato, sull'intero territorio nazionale, crediti fittizi di imposta relativi alle spese sostenute per interventiintrodotti dal governo per mitigare gli effetti economici della pandemia (facciate, recupero patrimonioo,locazioni). L'operazione - spiega una nota del procuratore del capoluogo umbro Raffaele Cantone - trae origine da un'analisi “volta ad individuare profili di rischio connessi all'utilizzo distorto delle diverse misure agevolative, previste dalla legislazione emergenziale, sotto forma di crediti di imposta cedibili a ...

Advertising

FrancescoBlotto : RT @DomaniGiornale: «Lo stato italiano è pazzesco, vogliono essere inculati». A parlare è uno dei 78 indagati per truffa allo stato per un… - Ultron65 : RT @tempoweb: ??Maxi truffa sui bonus di #Conte ??#DiMaio bersaglio sul web dei fan del leader del #M5S ??Mascherine altri 10 giorni. Da oggi… - Ultron65 : RT @tempoweb: Maxi truffa sui bonus di #Conte. 'Il #Covid ci ha resi ricchi' e pure le leggi scritte con i piedi @francobechis #covid19 #im… - ocontecattivo : RT @mdiparbleu: 78 imprenditori che si sono intascati mezzo miliardo di euro in un anno e mezzo di covid. Non c’è traccia di ‘sta notizia s… - SCG341 : RT @mdiparbleu: 78 imprenditori che si sono intascati mezzo miliardo di euro in un anno e mezzo di covid. Non c’è traccia di ‘sta notizia s… -