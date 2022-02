Maturità 2022: tornano le prove scritte (Di martedì 1 febbraio 2022) Ieri, 31 gennaio, il Ministro dell’Istruzione Bianchi ha annunciato le novità relative all’esame di Maturità del 2022. L’Esame di Stato partirà con la prova scritta di italiano il 22 giugno, e si svolgerà in presenza. I candidati potranno scegliere tra 7 tracce appartenenti a 3 diverse tipologie. Il 23 giugno ci sarà invece la prova di indirizzo, e successivamente, un colloquio relativo a del materiale proposto dalla commissione, contenente, oltre al programma affrontato durante l’anno, anche elementi di Educazione civica e Alternanza scuola lavoro. Si svolgeranno inoltre le prove nazionali Invalsi, che però non rappresentano un requisito di accesso all’esame. La Maturità 2022 come segno di un progressivo ritorno alla normalità Questo annuncio viene visto come il segno di un progressivo ritorno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Ieri, 31 gennaio, il Ministro dell’Istruzione Bianchi ha annunciato le novità relative all’esame didel. L’Esame di Stato partirà con la prova scritta di italiano il 22 giugno, e si svolgerà in presenza. I candidati potranno scegliere tra 7 tracce appartenenti a 3 diverse tipologie. Il 23 giugno ci sarà invece la prova di indirizzo, e successivamente, un colloquio relativo a del materiale proposto dalla commissione, contenente, oltre al programma affrontato durante l’anno, anche elementi di Educazione civica e Alternanza scuola lavoro. Si svolgeranno inoltre lenazionali Invalsi, che però non rappresentano un requisito di accesso all’esame. Lacome segno di un progressivo ritorno alla normalità Questo annuncio viene visto come il segno di un progressivo ritorno ...

