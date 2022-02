Manila dalla parte di Delia, la invita a restare: “Devi essere orgogliosa della donna che sei” (Di martedì 1 febbraio 2022) I telespettatori del Grande Fratello VIP 6 nel corso della puntata di ieri, 31 gennaio 2022, hanno potuto osservare tutta la felicità di Manila Nazzaro nello scoprire che Delia Duran era una delle candidate alla finale di questa edizione. Manila si è molto avvicinata alla compagna di Alex Belli in questi giorni ed è stata proprio lei a consolare la modella dopo la diretta. Questa notte infatti, Delia ha iniziato ad avere qualche dubbio. La venezuelana si è chiesta se davvero si meriti la finale visto che, come le hanno fatto notare in molti, ci sono persone che sono in gara da settembre ( come se fosse una colpa di chi entra dopo e non il volere del pubblico). La Duran quindi ha iniziato a pensare di poter abbandonare il gioco per dare spazio ai vipponi che hanno iniziato il percorso ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) I telespettatori del Grande Fratello VIP 6 nel corsopuntata di ieri, 31 gennaio 2022, hanno potuto osservare tutta la felicità diNazzaro nello scoprire cheDuran era una delle candidate alla finale di questa edizione.si è molto avvicinata alla compagna di Alex Belli in questi giorni ed è stata proprio lei a consolare la modopo la diretta. Questa notte infatti,ha iniziato ad avere qualche dubbio. La venezuelana si è chiesta se davvero si meriti la finale visto che, come le hanno fatto notare in molti, ci sono persone che sono in gara da settembre ( come se fosse una colpa di chi entra dopo e non il volere del pubblico). La Duran quindi ha iniziato a pensare di poter abbandonare il gioco per dare spazio ai vipponi che hanno iniziato il percorso ...

